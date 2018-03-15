СЕГОДНЯ 17:11 2018-03-15T17:11:42+03:00

Посольство РФ пока не получило ответа британской стороны о доступе к дочери Скрипаля Фото: REUTERS

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В четверг, 15 марта, в посольстве России в Лондоне заявили, что пока не получили ответа британской стороны на запрос о возможности доступа к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая так же как и ее отец 4 марта была отравлена нервно-паралитическим веществом в Великобритании. Стоит отметить, что Юлия Скрипаль является гражданкой РФ.

«Ответа пока нет», - сказали в диппредставительстве нашей страны ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 марта Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра The Maltings в английском Солсбери. Как выяснилось, обоих отравили неким нервно-паралитическим веществом. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии.

Кстати, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия «с большой долей вероятности» причастна к покушению на Скрипаля. Однако наша страна категорически отвергает все обвинения в свой адрес.