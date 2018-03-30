2018-03-30T10:47:58+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Следствие: ТЦ "Зимняя вишня" был построен самовольно

СК задержал начальника инспекции строительного надзора Кузбасса по делу "Зимней вишни", которую подозревают в коррупции
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Начальник кемеровского стройкомплекса закрыла глаза на массу недочетов в ТЦ "Зимняя вишня"Начальник кемеровского стройкомплекса закрыла глаза на массу недочетов в ТЦ "Зимняя вишня"Фото: REUTERS
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Следственный комитет России начал уголовное производство в отношении начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Чиновник задержана. Ей вменяется в вину попустительство самовольному возведению печально известного ТЦ "Зимняя вишня", в котором в пожаре погибли десятки человек.

"По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", - приводится на сайте СК РФ.

Как следует из информации СК, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. В отношении же Танзилии Комковой в ближайшее время будет решен вопрос об определении ей меры пресечения.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, сегодня полицейскими была задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова. Следствию стало известно, что она неоднократно получала жалобы о несоответствии пожарной безопасности в здании торгового комплекса остановленным законом нормам.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове случился 25 марта. В результате ЧП погибло 64 человека. На данный момент следствием задержано семь человек, которые подозреваются в причастности к возникновению пожара. Среди них - управляющая торговым комплексов Надежда Судденок.

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