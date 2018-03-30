2018-03-30T14:49:12+03:00
В мире

Госдума назвала решение МИД РФ закрыть консульство США в Санкт-Петербурге "разумным и логичным"

29 марта Россия приняла решение выдворить из страны 60 американских дипломатов и прикрыть одну дипмиссию Вашингтона
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Госдуме прокомментировали высылку американских дипломатовВ Госдуме прокомментировали высылку американских дипломатовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Государственной думе удовлетворенны решением Министерства иностранных дел России закрыть консульство США в Санкт-Петербурге и отправить домой 60 американских дипломатов. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Решение МИД России о закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге и высылке аналогичного числа дипломатов - логичный ответ на развязанную вокруг нашей страны истерию из-за так называемого дела Скрипаля", - приводятся слова спикера в пятницу на официальном сайте нижней палаты парламента РФ.

В Госдуме подчеркнули, что миролюбивость и стремление России к диалогу со странами Запада в не дает им права вытирать ноги о российское государство. И ответ Москвы на любые недружественные шаги всегда будет строго пропорционален.

29 марта МИД России объявил об отзыве своего разрешения об функционировании в Санкт-Петербурге консульства США. Кроме того, персонами нон-грата в РФ объявлены 58 американских дипломатов посольства в Москве и два в консульстве в Екатеринбурге.

Таким образом Москва ответила принципом взаимности на недавнюю высылку российских дипломатов из США и закрытие российского консульства в Сиэтле.

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