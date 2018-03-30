Сестра Юлии Скрипаль намерена приехать в Лондон

СЕГОДНЯ 18:58 2018-03-30T18:59:43+03:00

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Виктория Скрипаль, сестра отравленной Юлии, планирует прибыть в Лондон и навестить родственницу. Об этом сообщает представитель посольства России в Великобритании.

«После информации о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось и она может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру. Исходим из того, что британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу», - говорится в сообщении диппредставительства.

Как сообщал сайт kp.ru, отравленная в Солсбери дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в себя. Ей все еще требуется медицинская помощь, но пациентка идет на поправку и уже самостоятельно принимает пищу. Сергей Скрипаль остается в критическом, но стабильном состоянии, рассказали в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

МИД РФ запрашивал консульский доступ к Юлии Скрипаль, являющейся гражданкой РФ, но ответа не получил.