2018-03-30T22:08:54+03:00
В мире

Скотланд-Ярд опроверг обыск в российском самолете

‍Ранее стало известно, что британские власти проводят досмотр лайнера, прилетевшего в Лондон из Москвы
Дарья ИВАШКИНА
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Полиция Лондона опровергла обыск в российском самолетеПолиция Лондона опровергла обыск в российском самолетеФото: REUTERS
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В Скотланд-Ярде заверили, что не проводят и не проводили никаких обысков на борту российского самолета Airbus A321 в лондонском аэропорту Хитроу.

«Мы знаем о новостях, распространяемых в социальных сетях. Пожалуйста, имейте в виду, что столичная полиция не проводит обыск воздушного судна, прибывшего из Москвы в Хитроу», - говорится в официальном Twitter Скотланд-Ярда.

Сообщение в официальном Twitter Скотланд-Ярда

Сообщение в официальном Twitter Скотланд-Ярда

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 30 марта, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что британские власти проводят досмотр российского лайнера в Лондоне, однако причины и цели своих действий объяснять отказываются. Плюс ко всему правоохранители Соединенного Королевства не позволили экипажу A321присутствовать при досмотре. При этом дипломат назвала эту беспричинную проверку российского самолета очередной провокацией.

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