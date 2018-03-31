СМИ сообщили о блокировке Трампом выделенных на Сирию $200 млн

СЕГОДНЯ 07:35 2018-03-31T07:35:18+03:00

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Президент США Дональд Трамп заморозил выделенные на гуманитарную помощь и восстановление Сирии 200 млн долларов. Именно такую сумму обещал предоставить бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Между тем, газета The Wall Street Journal выяснила, что Трамп поручил Государственную департаменту заблокировать данную операцию. Причиной такого решения стало якобы то, что президент прочитал в одном СМИ о приверженности Вашингтона выделению указанной суммы.

Напомним, российские власти неоднократно говорили о том, что Соединенные Штаты никак не участвуют в восстановлении Сирии и находятся на ее территории из корыстных побуждений.

Так, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указывал на то, что международная коалиция во главе с США должны взять на себя ответственность за восстановление сирийского города Ракка, ведь именно она практически сравняла это место с землей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что американцы пообещали "очень скоро" покинуть республику.