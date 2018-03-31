"Украине уже никто не верит": Порошенко подорвал имидж своей страны

СЕГОДНЯ 09:20 2018-03-31T10:22:53+03:00

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Мировой интерес к Украине продолжает стремительно падать, как и уровень доверия к ней. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"Реакция мира на Украину сильно меняется. Если президент Порошенко и Украина как страна в его лице имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо", - сказал нардеп в интервью телеканалу NewsOne.

Напомним, что Мюнхенская конференция по вопросам безопасности прошла с 16 по 18 февраля. Все 15-минутное выступление Порошенко на этом мероприятии свелось к обвинениям России в "развязывании гибридной войны", осуществлении энергетической экспансии через "Северный поток - 2", хакерских атаках, и даже ответственность за мигрантов в Европе президент Украины возложил на Москву.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в дни этой конференции одной из журналисток удалось заснять главу незалежной на видео, когда тот был явно пьян.