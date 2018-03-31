Россиянин Никулин в суде США заявил, что невиновен в хакерских атаках

СЕГОДНЯ 09:59 2018-03-31T10:04:23+03:00

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Экстрадированный из Чехии в США россиянин Евгений Никулин уже предстал перед американским судом в Сан-Франциско (штат Калифорния) и, как сообщил официальный представитель окружной прокуратуры Авраам Симмонс, заявил о своей невиновности в хакерских атаках.

По словам Симмонса, интересы нашего соотечественника в суде представляла адвокат Габриэла Бишоф – вероятнее всего, по назначению, как государственный защитник.

Следующие предварительные слушания по делу «русского хакера» состоятся в понедельник, 2 апреля, а через день, в среду, суд рассмотрит вопрос о сумме залога для Никулина. То есть, он будет находиться под стражей как минимум до 4 апреля. Представитель прокуратуры не уточнил, где именно содержат россиянина сейчас, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в 2016 году Евгений Никулин был арестован в Праге по запросу Вашингтона. Американская сторона обвиняет его в хакерских атаках с целью доступа к данным социальной сети LinkedIn, а также фирм Dropbox и Formspring. В ноябре прошлого года Верховный суд Чехии одобрил решение пражского горсуда о выдаче россиянина Соединенным Штатам, а в ночь на 30 марта Никулина отправили в Калифорнию, не уведомив о высылке ни российское посольство, ни его адвоката.