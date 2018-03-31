Видео первых минут эвакуации из ТЦ "Зимняя вишня": Игорь Востриков опубликовал запись с камеры наблюдения

СЕГОДНЯ 12:09 2018-03-31T12:30:03+03:00

На кадрах видно, что люди в панике покидают кинозал, пытаясь спастись от черной пелены дыма и огня [видео]

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Видео первых минут эвакуации посетителей торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове появилось в Сети. Ролик со своими комментариями опубликовал Игорь Востриков, который в этом страшном пожаре потерял жену, сестру и троих детей.

На кадрах запечатлен коридор кинозала, в котором сидят люди, ожидающие своего сеанса. В какой-то момент помещение начинает постепенно заполняться дымом. Люди в панике начинают метаться по коридору, хватая друг друга и направляясь к выходу.

В какой-то момент открывается дверь одного из кинозалов, и оттуда стремительно выбегают напуганные зрители. Мужчины и женщины - все хватают детей и спешат покинуть помещение. Пелена дыма становится все плотнее, и в итоге на экране видно сплошную темноту. Спустя пару секунд на кадрах можно разглядеть, как из "желтого" кинозала также начинают выбегать люди.

"Возгорание пошло. Люди начали эвакуироваться. Это "синий" зал и сразу же дверь в "красный" зал. В "красном" все погибли, потому что заперлись. Девочка открыла дверь в зал и побежала дальше. Она ничего не крикнула", - комментирует Востриков запись.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что одна из билетерш в "Зимней вишне" спасла около 180 человек. Именно она, узнав о начале пожара, забежала в один из залов и рассказала находящимся там людям о случившемся. Им удалось спастись. Однако многим повезло гораздо меньше.

Напомним, что в результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Большинство из них, в том числе и родные Игоря Вострикова, решили забаррикадироваться в одном из кинозалов, ожидая помощи, что и стало роковой ошибкой.