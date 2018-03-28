"Мы поверили в ангела-хранителя": истории семей, которые избежали гибели в ТЦ "Зимняя вишня"

СЕГОДНЯ 19:37 2018-03-28T19:53:58+03:00

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В то воскресенье, 25 марта, Елена Хамзина с 19-летним сыном Вовой собирались на «Тихоокеанский рубеж» в «Зимнюю вишню».

- Хотели встать пораньше, чтобы успеть переделать домашние дела, - рассказывает Елена. - Но сын, как обычно, проспал. Долго раскачивались, и в итоге прособирались. Я разозлилась, решила, ах так — значит, никакого кино. А через несколько часов, когда обо всем узнала, подошла к Вовке, обняла: «Знаешь, я тебя ругаю, но в этот раз твоя лень спасла нам жизнь». И это не преувеличение. У моей знакомой сын работает в этом торговом центре. Он рассказывал, как выбирался из этого ада, приходилось ползти ползком.

По словам женщины, ее друзей тоже спасла случайность.

- У дочери подруги был день рожденья, - продолжает Лена. - Они хотели пойти в «Вишню» отпраздновать, выбирали день — суббота или воскресенье. В итоге пошли в субботу. Посадили девочку в кино на «Кролика», а сами пошли ей подарок покупать. И вот когда на следующий день все случилось, мама за сердце схватилась. До сих пор не пришла в себя, на работу не выходит. И как не поверить после этого в ангела-хранителя?

Другая семья, Перовых, должна была идти в кино двумя группами. Маргарита с младшей, пятилетней дочкой хотели попасть на «Кролика Питера» - на тот самый дневной сеанс. Как выяснится, именно в этом зале оказались заблокированы двери, и именно здесь погибло больше всего людей.

- Поход отменили в последний момент, - рассказывает женщина. - Дочка раскапризничалась и мы решили остаться дома. А вот старшая моя, ей 12, пошла в «Зимнюю вишню» со своим дядей. Это основной наш торговый комплекс — находится в центре города, много кафе и магазинов. Они собирались на «Лару Крофт», но на кассе узнали, что ближайший сеанс вечером. И пошли в соседний кинотеатр через дорогу. Ни я, ни муж не были в курсе, что планы поменялись. И вот представьте: я узнаю про пожар, тут же звоню дочке, а телефон не отвечает… У меня все похолодело, шок, ступор. Звоню, звоню, а все бестолку. Слезы, истерика, ужас. Пытаюсь собрать дочку, чтобы бежать туда, руки не слушаются, голова не работает. И тут наконец звонок: «Вы чего нам названиваете? Мы же в кино!». А я только плачу в ответ: «Доченька, доченька...» и ничего не могу сказать…

ПАМЯТЬ

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