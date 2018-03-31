Капитан российского самолета рассказал, что искали британцы на борту

СЕГОДНЯ 07:59 2018-03-31T07:59:26+03:00

Проверяющие так и не предоставили никаких разрешающих документов на досмотр Фото: Иван ВИСЛОВ

Ранее сообщалось, что досмотр лайнера A321 в аэропорту Хитроу проходил в нарушение всех международных правил

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Представители британской таможенной службы искали на борту российского самолета A321 запрещенные к перевозке вещества и предметы. Об этом рассказал командир воздушного судна Виталий Митрофанов, комментируя недавний досмотр борта в лондонском аэропорту Хитроу.

"По прибытии в Лондон, в Хитроу, после высадки пассажиров явилась группа людей в составе пяти-шести человек с собакой и предъявила требования к экипажу о том, что им необходимо произвести осмотр воздушного судна на предмет запрещенных предметов к перевозке", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Пилот подчеркнул, что остаться на борту позволили лишь ему, а всех остальных членов экипажа выгнали из самолета, хотя по правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводником. В целом, весь досмотр длился примерно пять-семь минут, при этом никаких разрешающих документов или хотя бы причин происходящего предоставлено так и не было.

По словам Митрофанова, экипаж согласился на условия таможенников по согласованию с консулом и сотрудниками службы безопасности и лишь для того, чтобы завершить рейс.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что досмотр российского A321 состоялся в пятницу в аэропорту "Хитроу" в Лондоне. В результате рейс был задержан на несколько часов.

Посольство РФ в Британии уже направило ноту протеста в МИД королевства и назвало произошедшее частью политики враждебности в отношении нашей страны. В российском дипломатическом ведомстве данный инцидент также расценили как провокацию.