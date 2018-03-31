2018-03-31T16:18:09+03:00
Общество

Похороны Сергея Мавроди: великого махинатора тайно похоронили в Москве

Дату и место похорон Сергея Мавроди держали в секрете
Дарья ИВАШКИНА
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Создатель «МММ» Сергей МавродиСоздатель «МММ» Сергей МавродиФото: Мила СТРИЖ
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Похороны Сергея Мавроди состоялись в субботу, 31 марта. Основателя «МММ» похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Обряд погребения совершался в обстановке строжайшей секретности. Как удалось выяснить «КП», проводить Мавроди в последний путь пришли не более 20 человек. Это, в частности, бывшая жена покойного, дочь, несколько родственников по линии тетки, а также вкладчики последней финансовой пирамиды «МММ-2011».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, создатель «МММ» скончался в Москве 26 марта. В тот день он был обнаружен без сознания на одной из остановок общественного транспорта рядом с Савеловским вокзалом, прохожие вызвали скорую помощь, однако спасти Мавроди так и не удалось.

Причем несколько дней останки великого махинатора пролежали в морге. Лишь в минувшую пятницу, 30 марта, экс-супруга Елена забрала тело своего бывшего мужа. Тогда же выяснилось, что деньги на похороны собрали участники созданной покойным финансовой пирамиды.

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