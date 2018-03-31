В сирийской Восточной Гуте из плена боевиков освободили восемь заложников

СЕГОДНЯ 17:35 2018-03-31T17:35:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 31 марта, стало известно об освобождении восьми заложников, которых боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» долгое время удерживали в сирийской Восточной Гуте.

«При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии были освобождены из плена восемь заложников, удерживаемых боевиками вооруженной группировки «Джебхат ан-Нусра» на территории Восточной Гуты», - говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон, поступившем в редакцию «КП».

Также там отмечается, что с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты удалось эвакуировать более 150 тысяч человек.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 27 февраля в Восточной Гуте с 09:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза. Между тем долгое время местным жителям не удавалось покинуть подконтрольный террористам район из-за обстрелов со стороны боевиков. Однако у наших военных в конце концов получилось наладить выход мирных граждан.