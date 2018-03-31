2018-03-31T19:37:52+03:00
Политика

Сирийская армия освободила от террористов все города Восточной Гуты

В ходе операции были уничтожены штабы и огневые позиции боевиков
Дарья ИВАШКИНА
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Сирийская армия освободила от террористов все города Восточной ГутыСирийская армия освободила от террористов все города Восточной ГутыФото: REUTERS
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В субботу, 31 марта, правительственные войска Сирии сообщили о том, что при поддержке союзников им удалось освободить от террористов все города и поселения в Восточной Гуте.

Как отмечается в заявлении командования сирийской армии, восстановление контроля над всеми населенными пунктами в пригороде Дамаска - это результат «тщательно спланированных сражений и боевых действий».

По словам военных, в Восточной Гуте были уничтожены террористские штабы и их огневые позиции. А ранее в субботу этот район покинули последние боевики, которые решили сдаться: их увезли на 65 автобусах в провинцию Идлиб, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 марта стало известно об освобождении восьми заложников, которых боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» долгое время удерживали на территории Восточной Гуты.

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