2018-03-31T21:05:19+03:00
В мире

МИД России опубликовал 14 вопросов к Великобритании по делу Скрипаля

‍В частности, наши дипломаты поинтересовались, на основании чего установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери
Дарья ИВАШКИНА
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МИД России опубликовал 14 вопросов к Великобритании по делу СкрипаляМИД России опубликовал 14 вопросов к Великобритании по делу СкрипаляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 31 марта, стало известно, что посольство РФ в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту со списком вопросов по сфабрикованному против России делу бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Всего в этом перечне 14 вопросов, и все они размещены на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

Так, в первую очередь наши дипломаты потребовали объяснить, почему России отказали в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории, а также уточнить, какие именно антидоты были введены пострадавшим и как они оказались в распоряжении у медиков, прибывших на место происшествия.

Кроме того, в списке есть ряд вопросов о веществе, которым был отравлен бывший британский шпион. «На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?» - так звучит один из вопросов, адресованных Лондону.

Также посольство поинтересовалось, имеются ли у Лондона контрольные образцы - эталоны боевого отравляющего вещества для проведения анализа и установления, было ли оно действительно применено.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен неизвестным нервно-паралитическим веществом. Причем в Лондоне практически сразу заявили, что к случившемуся якобы причастна Москва, однако никаких доказательств британцы не представили. Российская же сторона категорически отвергает все обвинения в свой адрес.

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