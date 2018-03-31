Бастрыкин наградил героев, спасших людей во время пожара в Кемерове

СЕГОДНЯ 22:34 2018-03-31T22:34:37+03:00

Аниматор детской игровой комнаты Кристина Никитина, которая, не думая о себе, спасала детей. Фото: официальный сайт Следственного комитета России (СКР)

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В субботу, 31 марта, глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин наградил людей, которые проявили героизм во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Так, председатель СКР вручил ведомственные награды за спасение десятков человеческих жизней работнику одного из залов третьего этажа Александру Калачеву, который вывел несколько семей из зоны пожара, аниматору детской игровой комнаты Кристине Никитиной, спасшей детей, 17-летнему курсанту кадетского корпуса Дмитрию Полухину, который вывел из ТЦ трех малышей, а также сотруднику обувного магазина Фарзону Салимову, который помогал людям, выводя их из горящего здания.

При этом Бастрыкин выразил героям благодарность от имени Следственного комитета России. «Мы часто встречаемся с людьми, которые по зову сердца делают больше, чем те, кто это обязан делать это по долгу службы», - приводит его слова сайт СКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее председатель Следственного комитета встретился с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове. После этой встречи он дал ряд поручений, в частности, потребовал проверить все претензии к работе экстренных служб.