Британский дипломат рассказал, кому выгодно «дело Скрипаля»

СЕГОДНЯ 23:37 2018-03-31T23:46:01+03:00

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Заявления Лондона по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» способствует разжиганию новой холодной войны, считает бывший посол Соединенного Королевства в Узбекистане Крейг Мюррей. Свою версию отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери он изложил в интервью интернет-изданию The Consortium.

«Это выгодно людям, задействованным в производстве вооружений. Такого рода вещи полезны для оборонных бюджетов, такие новости хороши для шпионов и служб безопасности», - сказал дипломат, уточнив, что в Британии в этой индустрии работает более 100 тысяч человек.

Крейг Мюррей отметил, что «для страны с населением 60 миллионов это очень мощная и высокооплачиваемая группа заинтересованных лиц». Он также обратил внимание на резкое повышение ассигнований на нужды британских спецслужб в последнее время.

Кроме того, экс-посол подчеркнул, что «нет никаких доказательств, что это сделала Россия». И прокомментировал обвинения Лондона в адрес Москвы. По его словам, то, что заявляют журналистам министр иностранных дел Борис Джонсон и другие представители британского правительства, очень отличается от заявлений ООН.

«Интересно, что при общении с журналистами Борис Джонсон и многие другие утверждают, что яд завезли из России, однако в официальных заявлениях парламента и Совета безопасности ООН указывают «оружие типа разработанного в России». Эта формулировка очень отличается от того, когда говорят, что это русское оружие», - сказал Мюррей.

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