2018-04-01T16:08:31+03:00
Политика

Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс

По словам украинского лидера, перемирие на востоке незалежной «необходимо как воздух»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в воскресенье, 1 апреля, на встрече с жителями города Волноваха в Донецкой области, назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс. По его словам, этим условием является перемирие в регионе.

«Перемирие нам необходимо как воздух, поскольку перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности (СБ) ООН, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы», - цитирует Порошенко «Интерфакс».

Кстати, с пятницы, 30 марта, в Донбассе действует «пасхальное» перемирие, которое приурочено к пасхальным праздникам. Однако стороны конфликта уже успели обвинить друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, разместить миротворцев ООН на востоке Украины в 2017 году предложил президент РФ Владимир Путин. В Киеве инициативу поддержали, однако выразили мнение, что миссия ООН должна разместиться не только на линии соприкосновения враждующих сторон, а на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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