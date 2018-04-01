Кемеровчанин Игорь Востриков простил Цивилева за фразу о «пиаре на трагедии»

СЕГОДНЯ 19:10 2018-04-01T19:10:44+03:00

На траурную акцию 27 марта вышли несколько тысяч человек. На первом плане - Игорь Востриков. Фото: instagram.com/aavst

Как заметил мужчина, потерявший всю семью при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», чиновник сразу же извинился за свои слова [видео]

Изменить размер текста: A A

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» жену, троих детей и сестру, прокомментировал слова врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о «пиаре на трагедии», которые тот произнес на митинге после ЧП.

По словам мужчины, он не держит зла на политика. Как заметил кемеровчанин, временно исполняющий обязанности главы региона сразу извинился. При этом Востриков выразил мнение, что Цивилев является «неплохим человеком» и «может что-то привнести, какой-то вклад сделать».

«Он же не понял, он в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу. Он неплохой человек, я считаю. Я думаю, что он может что-то привнести, какой-то вклад сделать. Может быть, он просто в доверие ко мне втирался, но я ему симпатизирую», - заявил Востриков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 27 марта, в Кемерово прошел митинг, на который пришли родственники пострадавших и погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Стоит отметить, что вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев тогда покаялся перед людьми за всех чиновников, встав на колени.