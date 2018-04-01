2018-04-01T19:10:44+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Кемеровчанин Игорь Востриков простил Цивилева за фразу о «пиаре на трагедии»

Как заметил мужчина, потерявший всю семью при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», чиновник сразу же извинился за свои слова [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
На траурную акцию 27 марта вышли несколько тысяч человек. На первом плане - Игорь Востриков. Фото: instagram.com/aavstНа траурную акцию 27 марта вышли несколько тысяч человек. На первом плане - Игорь Востриков. Фото: instagram.com/aavst
Изменить размер текста:

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» жену, троих детей и сестру, прокомментировал слова врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о «пиаре на трагедии», которые тот произнес на митинге после ЧП.

По словам мужчины, он не держит зла на политика. Как заметил кемеровчанин, временно исполняющий обязанности главы региона сразу извинился. При этом Востриков выразил мнение, что Цивилев является «неплохим человеком» и «может что-то привнести, какой-то вклад сделать».

«Он же не понял, он в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу. Он неплохой человек, я считаю. Я думаю, что он может что-то привнести, какой-то вклад сделать. Может быть, он просто в доверие ко мне втирался, но я ему симпатизирую», - заявил Востриков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 27 марта, в Кемерово прошел митинг, на который пришли родственники пострадавших и погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Стоит отметить, что вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев тогда покаялся перед людьми за всех чиновников, встав на колени.

«У меня вся семья сгорела!» - родные погибших в Кемерове требуют справедливости.«Я до последней секунды общалась по телефону со своими детьми во время пожара. Они со мной прощались...» Истории, которые рассказали на митинге родственники погибших в Кемерове, леденят душу. Близкие жертв пожара собрались в центре города и требуют наказания для виновных.

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Цивилев провел первое совещание в новой должности
Эрдоган сообщил о ликвидации 3,8 тысячи террористов в Африне
Во Львове радикалы подожгли польский автобус
Папа Римский Франциск воззвал к миру во всем мире
Роскачество: пятая часть коньяка в РФ является подделкой
Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне
Путин внес в Госдуму законопроект о контроле в сфере противодействия коррупции
Появилось видео давки на лестнице во время пожара в «Зимней вишне»
МИД РФ: в ДТП в Польше пострадали восемь российских туристов
Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс
СМИ: В подконтрольной группе «Сумма» компании ЯТЭК прошли обыски
Посол РФ допускает, что «дело Скрипалей» было провокацией британских спецслужб
Таджикская Somon Air приостановила полеты в Россию по некоторым направлениям