В Лондоне стали убивать чаще, чем в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 09:03 2018-04-02T09:18:16+03:00

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В последние два месяца Лондон впервые в современной истории «обогнал» Нью-Йорк по количеству убийств. Об этом сомнительном достижении британской столицы в воскресенье сообщила газета The Independent.

Так, в феврале этого года в городе на Темзе зафиксировано 15 насильственных смертей, а в городе на Гудзоне – 14. В марте в Лондоне от рук убийц погибли 22 человека, а в Нью-Йорке – 21. Издание пишет, что последним из совершенных в столице Соединенного Королевства стало убийство 38-летней женщины 31 марта, она стала 30-й жертвой с начала года, умершей от ножевых ранений.

Однако уже 1 апреля в Лондоне произошла новая поножовщина: вечером в Вандсворте – одном из центральных районов города – нашли мертвым 20-летнего юношу с колотыми ранами. Полиция уже задержала 21-летнего подозреваемого.

Independent отмечает, что за последние три года число убийств в Лондоне выросло на 40%, а количество преступлений с применением холодного оружия в Англии и Уэльсе находится на максимальном уровне с 2011 года.

Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, британская полиция забила тревогу еще в 2016-м, сразу после референдума: тогда всего за неделю число преступлений на почве расовой и национальной ненависти выросло в пять раз. Через год после всебританского голосовния ситуация с криминалом в туманном Альбионе только ухудшилась.

К слову, пару недель назад спецкор «Комсомолки» в Великобритании Михаил Озеров получил письмо с угрозами.

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