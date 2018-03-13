2018-03-13T20:07:04+03:00
В мире

"Русский, ты уже лежишь дохлый в земле": спецкор «КП» в Великобритании получил письмо с угрозами

Антироссийская истерия в Туманном Альбионе началась после отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля. Теперь угрожают журналистам спорами сибирской язвы
Михаил ОЗЕРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Самое пародоксальное - что доказательств российского участия в этой истории по-прежнему нет, а приговор, практически, вынесенСамое пародоксальное - что доказательств российского участия в этой истории по-прежнему нет, а приговор, практически, вынесенФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В послании, которое я получил на свою электронную почту от некоего Энтони, - сплошной мат. На чистом английском. Продираясь через него, читаю: «Выметайся из Британии». Дальше опять ругательства. Потом еще более зловещее: «У меня есть доступ к антраксу, берегись». И после очередной порции мата: «Русский, ты уже лежишь дохлый в земле».

Спецкор «КП» в Великобритании Михаил Озеров получил письмо с угрозами Фото: Личный архив

Спецкор «КП» в Великобритании Михаил Озеров получил письмо с угрозамиФото: Личный архив

Антракс, как известно, смертельный для человека вирус сибирской язвы, и энтузиазма это послание у меня, естественно, не вызвало. Но и особого удивления тоже: очень уж накаленная сейчас на берегах Темзы обстановка.

В послании сплошной мат

В послании сплошной мат

Особенно после выступления в понедельник в парламенте премьер-министра Терезы Мей, которая с металлом в голосе заявила: Россия повинна в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В газетах и выпусках новостей - страшилки о нашей стране. И рассуждения, как она будет «наказана» уже в среду, если не даст объяснений, которые Тереза Мэй называет адекватными.

Тереза Мей заявила, что Россия повинна в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Фото: REUTERS

Тереза Мей заявила, что Россия повинна в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея СкрипаляФото: REUTERS

Самое пародоксальное - что доказательств российского участия в этой истории по-прежнему нет, а приговор, практически, вынесен. И здешние средства массовой информации требуют, чтобы он был максимально суровый, подробно перечисляя свои «пожелания».

Одновременно началась атака на лидера главной оппозиционной партии Джереми Корбина. Как он посмел, выступая после Терезы Мэй в парламенте, призвать вначале разобраться в ситуации, а уже потом принимать антироссийские меры. За такие слова «Таймс» заклеймила мистера Корбина как «предателя национальных интересов».

Покушение на жизнь бывшего полковника военной разведки Сергея Скрипаля все больше и больше раскручивает антироссийскую истерику Фото: REUTERS

Покушение на жизнь бывшего полковника военной разведки Сергея Скрипаля все больше и больше раскручивает антироссийскую истерикуФото: REUTERS

В общем дискредитация нашей страны идет по полной программе. Вот и российским журналистам стали приходить угрозы.

Лондон

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Британия хочет наказать Россию за газ «Новичок»

Кому выгодно устранить всеми забытого предателя из российских спецслужб накануне Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в нашей стране (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем на самом деле отравили Сергея Скрипаля

Как заявила премьер-министр Великобритании, покушение на Сергея Скрипаля было совершено с помощью нервно-паралитического газа "Новичок", якобы разработанного еще в СССР. Мы решили разобраться, что это за химическое оружие и почему его применение против экс-офицера ГРУ маловероятно (подробности)

МНЕНИЕ

Отравление Скрипаля: Куда делась знаменитая английская вежливость?

Михаил ОЗЕРОВ

Прилетев из Москвы в Хитроу, включаю мобильник, и сразу звонок – с радио Би-би-си. Через несколько минут – оттуда же, но от телевизионщиков. А потом - из лондонской газеты… Все хотят услышать от российского журналиста, работающего в Британии и только что приехавшего с «другой стороны», о «загадочном отравлении» (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
МИД РФ: Москва не оставит без ответа угрозы Лондона из-за «дела Скрипаля»
Демократы в Сенате в восторге от назначения на пост главы Госдепа Майка Помпео
Путин распорядился навести порядок в экономике Дагестана
Пушков о назначении Помпео госсекретарем: правые консерваторы будут в восторге
В США автобус со школьниками рухнул в ущелье
Колдун о шансах Самойловой на Евровидении-2018: с голосом все в порядке, но оценки могут быть субьективны
ЦИК исключил возможность повторного голосования при прикреплении к другому участку
СМИ: Сирийские войска нашли опасные химикаты в подпольном цеху боевиков в Восточной Гуте
Редактор National Geographic: журнал 130 лет был расистским изданием
Постпред РФ при ОЗХО призвал Лондон обратиться за консультацией к Москве по делу Скрипаля
«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Каир
«Горыныч», «Кракен» и «Нежданчик»: На сайте Минобороны РФ выбирают названия для новейших вооружений
Трамп намерен обсудить с Мэй дело об отравлении Скрипаля
Симоньян ответила на призыв британских парламентариев ограничить работу RT
Эйфелеву башню могут перекрасить
Политолог-американист: увольнение Тиллерсона было ожидаемо
Белый дом объяснил отставку госсекретаря США Тиллерсона
Новый глава американского Госдепа выступил с первым официальным заявлением
"Почта России" внедрит программу по борьбе с воровством
Украина бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени
«Газпром» пояснил выгоду от расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Тиллерсон не знал о намерении Трампа уволить его с поста госсекретаря
Банк России намерен разработать механизм запрета на изменение договоров о залоге
«Ночь выборов» будет дважды в час сообщать о ходе наблюдения за голосованием
Генштаб ВС Турции заявил, что сирийский Африн находится в окружении
В результате пожара на украинском полигоне погиб один военнослужащий
Фильм «Довлатов» собрал больше 115 млн рублей за две недели
Путин проинспектирует строящийся Крымский мост и новый комплекс аэропорта Симферополя