"Русский, ты уже лежишь дохлый в земле": спецкор «КП» в Великобритании получил письмо с угрозами

СЕГОДНЯ 19:28 2018-03-13T20:07:04+03:00

Самое пародоксальное - что доказательств российского участия в этой истории по-прежнему нет, а приговор, практически, вынесен Фото: REUTERS

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В послании, которое я получил на свою электронную почту от некоего Энтони, - сплошной мат. На чистом английском. Продираясь через него, читаю: «Выметайся из Британии». Дальше опять ругательства. Потом еще более зловещее: «У меня есть доступ к антраксу, берегись». И после очередной порции мата: «Русский, ты уже лежишь дохлый в земле».

Спецкор «КП» в Великобритании Михаил Озеров получил письмо с угрозамиФото: Личный архив

Антракс, как известно, смертельный для человека вирус сибирской язвы, и энтузиазма это послание у меня, естественно, не вызвало. Но и особого удивления тоже: очень уж накаленная сейчас на берегах Темзы обстановка.

В послании сплошной мат

Особенно после выступления в понедельник в парламенте премьер-министра Терезы Мей, которая с металлом в голосе заявила: Россия повинна в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В газетах и выпусках новостей - страшилки о нашей стране. И рассуждения, как она будет «наказана» уже в среду, если не даст объяснений, которые Тереза Мэй называет адекватными.

Тереза Мей заявила, что Россия повинна в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея СкрипаляФото: REUTERS

Самое пародоксальное - что доказательств российского участия в этой истории по-прежнему нет, а приговор, практически, вынесен. И здешние средства массовой информации требуют, чтобы он был максимально суровый, подробно перечисляя свои «пожелания».

Одновременно началась атака на лидера главной оппозиционной партии Джереми Корбина. Как он посмел, выступая после Терезы Мэй в парламенте, призвать вначале разобраться в ситуации, а уже потом принимать антироссийские меры. За такие слова «Таймс» заклеймила мистера Корбина как «предателя национальных интересов».

Покушение на жизнь бывшего полковника военной разведки Сергея Скрипаля все больше и больше раскручивает антироссийскую истерикуФото: REUTERS

В общем дискредитация нашей страны идет по полной программе. Вот и российским журналистам стали приходить угрозы.

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