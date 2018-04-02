Владельцев ТЦ обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи

СЕГОДНЯ 11:02 2018-04-02T11:02:22+03:00

Уже в этом году владельцы ТЦ должны будут перенести кинотеатры на нижние этажи Фото: Архив "КП"

Реорганизация торгово-развлекательных центров начнется уже в этом году

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Владельцы торгово-развлекательных центров будут обязаны перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Такое заявление сделал зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он подчеркнул, что работа комиссии завершится уже в весеннюю сессию, и к этому моменту все законодательные инициативы, касающиеся переноса кинотеатров и комплексов, будут готовы.

"Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году [торговые центры] уже приступят к соответствующей реорганизации", - сказал депутат в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Выборного, Госдума также планирует ужесточить уголовную ответственность за оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Напомним, что 25 марта в городе Кемерово произошла страшная трагедия. В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще почти 80 пострадали. Возгорание возникло в бассейне с поролоновыми кубиками на четвертом этаже здания, где расположены также детский комплекс и залы кинотеатра, передает сайт kp.ru.