МЧС перед киносеансами будет проводить инструктажи по противопожарной безопасности

СЕГОДНЯ 11:06 2018-04-02T11:06:13+03:00

Глава ведомства Владимир Пучков потребовал от подчиненных организовать показы в кинотеатрах социальных роликов, как себя вести во время возникновения экстренной ситуации

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Во время рекламы, перед каждым сеансом в кинотеатрах будут показывать социальные ролики, в которых гражданам объяснят, как вести себя во время возникновения пожара либо иной экстренной ситуации. Об этом 2 апреля заявил руководитель МЧС Владимир Пучков.

"В рамках размещения социальной рекламы, которая практически перед каждым киносеансом у нас организуется — видеореклама новых фильмов, тех или иных товаров и услуг, требую организовать проведение инструктажа со зрителями", — сказал Пучков на селекторном совещании.

Глава ведомства подчеркнул, последние события в Кемерове, где от огненной стихии погибло 64 человека, среди которых 41 ребенок, показали, что граждане совершенно не владеют навыками, как вести себя при задымлении и как организованно покидать помещения при возникновении опасной ситуации.

Также Владимир Пучков потребовал от своих подчиненных организовать инструктажи по противопожарной безопасности со зрителями кинозалов перед сеансами, особо обращая внимание на это детей, людей преклонного возраста и женщин.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в результате сильного пожара погибло 64 человека. Одна из причин такого внушительного количества жертв — незнание элементарных правил противопожарной безопасности, что спровоцировало панику среди посетителей торгового центра.