2018-04-02T13:23:13+03:00
В мире

МИД России: решение Чехии экстрадировать россиянина Никулина в США - возмутительная выходка

В Министерстве уверены, данный инцидент серьезно ухудшит отношения между Москвой и Прагой
Евгений ЧЕРНЕНКО
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МИД России возмутило решение Чехии выдать США Евгения НикулинаМИД России возмутило решение Чехии выдать США Евгения НикулинаФото: REUTERS
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В Министерстве иностранных дел России заявили, что крайне возмущены выдачей Чехии США россиянина Евгения Никулина. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, такой шаг Праги Москва расценивает, как крайне недружеский. Что, в свою очередь, может серьезно пошатнуть отношения двух стран.

"Возмущены и разочарованы, что чешская сторона, принимая это решение, руководствовалась не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать возведенную в последнее время в ранг абсолютного приоритета "союзническую лояльность", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД России констатировали, что выдача Вашингтону российского гражданина — осознанный и политически ангажированный шаг чешского руководства. И Москва это учтет при дальнейшем сотрудничестве с европейским государством

В Министерстве заверили, что Россия предпримет все существующие шаги в рамках мирового права для защиты Евгения Никулина.

Гражданин России Евгений Никулин был экстрадирован из Чехии в США в конце марта. В 2016 году суд Калифорнии обвинил россиянина в кибератаках на американские цели и выдал международный ордер на его арест. В том же году Никулин был задержан при пересечении чешской границы.

Президент Чехии Милош Земан неоднократно предлагал Минюсту страны экстрадировать Никулина в Россию. Однако чешский суд постановил выдать россиянина американской стороне.

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