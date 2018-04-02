В Белграде предложили провести встречу Путина и Трампа в Сербии

СЕГОДНЯ 15:47 2018-04-02T15:47:09+03:00

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Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич предложил России и США провести возможную встречу лидером двух стран на территории республики. По мнению политика, в данном вопросе все зависит от "дипломатического момента", поэтому, возможно, Белград был бы "лучшим местом".

"Мы передали это и одной, и другой стороне, они решат, будет ли это так, и дойдет ли до этой встречи вообще. Многие страны пользуются позицией Сербии и ее территорией для проведения диалога", - сказал Дачич в эфире телеканала Pink TV.

Он также рассказал, что недавно в республике уже проходили конфиденциальные мирные переговоры "для решения проблем одной страны на удивление мировым силам". Глава МИД не стал уточнять о каких именно государствах идет речь, подчеркнув, что при необходимости заинтересованные стороны сами раскроют эту информацию.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 20 марта американский лидер Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину и поздравил его с победой на очередных выборах. По итогам этого разговора, глава Белого дома подчеркнул, что в скором времени может состояться его встреча с российским коллегой.