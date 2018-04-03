Опубликовано видео с места взрыва в Ереване

СЕГОДНЯ 06:14 2018-04-03T06:16:56+03:00

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Пользователи сети опубликовали видео с места взрыва в Ереване. Среди пострадавших есть трое граждан России.

Видео с места взрыва в ресторане Burger King в центре Еревана..

Инцидент произошел в ресторане быстрого питания Burger King на Северном проспекте. На кухне сдетонировал кислородный баллон. В результате пострадали восемь человек: трое граждан Армении — дети шести и восьми лет и 19-летняя девушка, два иранца в возрасте 24 года, и трое пятнадцатилетних россиян.

Взрыв в Burger King в Ереване. Фото: twitter.com/@avanesov_artФото: СОЦСЕТИ

В МЧС Армении сообщили, что девочка находится в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие вне опасности, все находятся в больницах города и получают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работает следственная группа, обстоятельства инцидента выясняются.

Взрыв в Burger King в Ереване. Фото: twitter.com/@avanesov_artФото: СОЦСЕТИ

Напомним, сайт "КП" сообщал, что взрыв в Burger King в Ереване произошел 2 апреля около 20:40 по местному времени (19:40 мск). На место происшествия оперативно прибыли четыре пожарных расчета.