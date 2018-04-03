2018-04-03T12:41:09+03:00
Экономика

Система tax free будет запущена в ряде городов ЧМ-2018 с 10 апреля

Ожидается, что к концу этого года проект охватит территорию всей России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В конце марта сообщалось, что система tax free заработает в аэропортах городов, принимающих Чемпионат мира по футболуВ конце марта сообщалось, что система tax free заработает в аэропортах городов, принимающих Чемпионат мира по футболуФото: EAST NEWS
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Запуск системы tax free в ряде городов, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 года, запланирован на 10 апреля. Такое заявление сделал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

"С 10 апреля те торговые точки, которые будут участвовать в системе, в рамках тех локаций, пока ограниченных, которые определены, смогут выписывать эти чеки. Соответственно, те иностранные граждане, которые приобретают товары, которые сейчас в системе, смогут получать возврат НДС", - цитирует ТАСС заместителя главы Минпромторга.

Евтухов не уточнил, когда система будет запущена в остальных городах ЧМ-2018, однако выразил надежду на то, что уже к концу этого года проект охватит территорию всей России.

Между тем, по его словам, возврат налога в рамках tax free будет составлять - 10-12% от стоимости товара при сумме покупки от 10 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 12 февраля было подписано постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в аэропортах четырех регионов, а в конце марта Минпромторг объявил о начале сбора заявок от магазинов на участие в данном проекте. Тогда сообщалось, что его действие будет распространяться на иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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