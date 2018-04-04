Пекин призвал ВТО противостоять торговому протекционизму Вашингтона

СЕГОДНЯ 08:42 2018-04-04T08:42:58+03:00

Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Китай призвал всех членов Всемирной торговой организации (ВТО) противостоять торговому протекционизму Вашингтона, под которым в Пекине понимают ввод таможенных пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом заявил постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэнь.

«Действия США серьезно пошатнули основу ВТО и поставили под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему». - говорит Сянчэнь.

В ответ на действия Вашингтона Пекин разработал контрмеры и опубликовал перечень из 128 товаров, в отношение которых введет пошлины, если США реализует свое намерение. По словам Сянчэня, это необходимые и оправданные меры «для подавления распространения торгового протекционизма».

США тоже опубликовали список из китайских товаров, однако перечень Вашингтона включил 1300 пунктов. Пошлины в 25% введут на металлы, товары аэрокосмической, информационной и коммуникационной отраслей, а также робототехники, машиностроения, судостроения, фармацевтики, сообщает сайт kp.ru.