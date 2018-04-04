Москва получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 11:07 2018-04-04T11:07:18+03:00

При этом международная организация ответила по существу только на один российский вопрос

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В среду, 4 апреля, стало известно о том, что постоянное представительство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило ответы на свои вопросы по сфабрикованному против России делу бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля.

Как выяснилось, Москва уже изучает предоставленную ОЗХО информацию. «Да, мы получили ответы. Они изучаются», - сказал представитель постпредства РФ ТАСС. При этом собеседник агентства подчеркнул, что международная организация ответила по существу только на один российский вопрос.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 1 апреля, постпредство нашей страны при Организации по запрещению химического оружия направило в техсекретариат ОЗХО список вопросов по делу Скрипаля. Всего в перечне значилось 13 вопросов. В частности, российские дипломаты поинтересовались, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО и намерена ли организация поделиться с исполсоветом, в том числе и с Москвой, информацией, которую ей предоставили британцы.