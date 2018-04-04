2018-04-04T11:07:18+03:00
Политика

Москва получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля

При этом международная организация ответила по существу только на один российский вопрос
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Штаб-квартира ОЗХО в ГаагеШтаб-квартира ОЗХО в ГаагеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В среду, 4 апреля, стало известно о том, что постоянное представительство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило ответы на свои вопросы по сфабрикованному против России делу бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля.

Как выяснилось, Москва уже изучает предоставленную ОЗХО информацию. «Да, мы получили ответы. Они изучаются», - сказал представитель постпредства РФ ТАСС. При этом собеседник агентства подчеркнул, что международная организация ответила по существу только на один российский вопрос.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 1 апреля, постпредство нашей страны при Организации по запрещению химического оружия направило в техсекретариат ОЗХО список вопросов по делу Скрипаля. Всего в перечне значилось 13 вопросов. В частности, российские дипломаты поинтересовались, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО и намерена ли организация поделиться с исполсоветом, в том числе и с Москвой, информацией, которую ей предоставили британцы.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Япония заявила протест РФ и США из-за совместного проекта на Курилах
Стрельбу в YouTube устроила зоозащитница и веган
Пушков: Лондон не признает развал обвинений по делу Скрипаля
Мексика потребовала от США объяснить слова Трампа об армии на границе
Получателей президентских грантов выберут из более 8 тысяч проектов
Минобороны Сирии: ВКС России сыграли решающую роль в разгроме ИГ*
Летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля
Для компаний в сфере ЖКХ изменили порядок раскрытия информации
Эксперт оценил предложение Госдепа о замене высланных дипломатов РФ
Генштаб России: США пытаются создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата в Сирии
Бортников: террористы координируют действия через мессенджеры
Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с 90-летием
Для охранников медицинских учреждений разработали профстандарт
Комитет Госдумы одобрил законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию
Ученые назвали макароны диетическим продуктом
Малышева ответила на нападки, вызванные ее словами об отстреле собак
В России смертность от болезней органов дыхания сократилась почти на 14%
В России представлен первый самолет для региональной авиации
Шойгу предупредил об угрозе новой гонки вооружений
Капитана захваченного Украиной судна "Норд" увезли в неизвестном направлении
Бортников: США и Турция помогли России предотвратить два теракта
Новая серия "Простоквашино" набрала уже 14 млн просмотров
Турция назвала сроки поставок российских С-400