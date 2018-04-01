2018-04-01T20:34:17+03:00
Политика

МИД РФ опубликовал 13 вопросов к ОЗХО по делу Скрипаля

В частности, российская сторона поинтересовалась, какого рода помощь Лондон запросил у организации
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД РоссииЗдание МИД РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 1 апреля, постоянное представительство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в техсекретариат ОЗХО список вопросов по сфабрикованному против России делу бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля. Всего в перечне значатся 13 вопросов.

В частности, постпредство нашей страны поинтересовалось, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО и намерена ли организация поделиться с исполсоветом, в том числе и с Москвой, информацией, которую ей предоставили британцы.

Еще один из вопросов, опубликованных на официальном сайте МИД РФ, звучит так: «Какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие улики)?»

Кроме того, представители нашей страны спросили, в каких сертифицированных лабораториях ОЗХО собирается анализировать пробы, полученные в ходе визита ее экспертов в Соединенное Королевство, и сколько времени потребуется на этот анализ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 31 марта, МИД РФ опубликовал вопросы к Лондону и Парижу по сфабрикованному делу Скрипаля.

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