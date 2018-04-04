Капитана захваченного Украиной судна "Норд" увезли в неизвестном направлении

СЕГОДНЯ 11:11 2018-04-04T11:12:00+03:00

Пограничники забрали моряка с борта, не поставив в известность его адвоката

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Капитана захваченного украинцами судна "Норд" Владимира Горбенко вывезли в неизвестном направлении. Такое заявление сделала представитель керченского рыбколхоза имени Первого мая, который является собственником задержанного пограничниками корабля.

Напомним, что 25 марта госпогранслужба Украины перехватила судно "Норд" с российским флагом и десятью гражданами РФ, а спустя пять дней арестовала его. Между тем, капитана и экипаж обвинили в нарушении морской границы и запретили им покидать борт. При этом в Киеве пообещали отпустить рыбаков-крымчан при условии, что они предоставят украинские паспорта и признают себя гражданами незалежной.

"Украинские пограничники увезли капитана с борта судна. Куда - неизвестно. Адвокаты не были поставлены в известность", - передает ТАСС со ссылкой на собеседницу агентства.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что крымское управление ФСБ уже возбудило уголовное дело по факту случившегося по статье об угоне судна. Кроме того, в МИД России потребовали от Украины немедленно освободить всех членов экипажа.