Стрельбу в YouTube устроила зоозащитница и веган

СЕГОДНЯ 13:01 2018-04-04T13:01:24+03:00

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Устроившая стрельбу в офисе YouTube 39-летняя жительница Калифорнии Насим Агдам оказалась веганом, зоозащитнецей и видеоблогером. При этом доход от канала на YouTube в последнее время падал, так как администрация ресурса фильтровала публикации. Об этом рассказал The Independent отец Агдамы.

За несколько дней до преступления Агдам нашли спящей в машине на границе с Сан-Матео, в котором располагается штаб-квартира YouTube. Полицейские искали женщину по заявлению о пропаже от семьи Агдамы. При этом ее отец тогда предположил, что дочь могла поехать в YouTube, который якобы ненавидела.

Полиция провела воспитательную беседу с Агдам, но обыскивать не стала и отпустила. Родственникам сообщили, что с Агдам все в порядке. Спустя несколько часов женщина прибыла в офис YouTube в Сан-Бруно и открыла огонь из пистолета.

Мужчину 36 лет доставили в больницу в критическом состоянии. Ранения тяжелой и средней тяжести получили женщины 32 и 27 лет соотвественно. По версии полиции, Агдам знала сотрудника-мужчину и хотела убить его, а женщины пострадали случайно, пишет сайт kp.ru.