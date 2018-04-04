Посол Венгрии в России объявлен персоной «нон грата»

СЕГОДНЯ 14:30 2018-04-04T14:30:41+03:00

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Персоной «нон грата» объявлен посол Венгрии в России Янош Балл. 4 апреля МИД РФ вызвал дипломата и вручил ему ноту протеста. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Решение является ответным шагом «на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. “дела Скрипалей”». 2 апреля по той же причине МИД РФ вручил ноту протеста послу Черногории Рамизу Башичу. Ему отвели неделю на отъезд из РФ.

Напомним, из-за инцидента в Солсбери Великобритания выслала 23 российских дипломата. В знак солидарности с Лондоном США, Канада и ряд стран ЕС приняли аналогичное решение, некоторые страны ограничились отзывом своих диппредставителей в России. Москва подготовила ответные меры. Первыми РФ покинули 23 британских дипломата, сообщает сайт kp.ru.