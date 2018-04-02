МИД РФ объявил персоной нон грата посла Черногории в России

СЕГОДНЯ 17:49 2018-04-02T18:12:25+03:00

Изменить размер текста: A A

2 апреля МИД РФ вызвал посла Черногории в России Рамиза Башича и вручил ему ноту протеста. Мера является ответом на высылку российского посла из Черногории.

«Ему (Башичу - КП) была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» сотрудника черногорского посольства», - говорится в сообщении министерства.

28 марта правительство Черногории заявило, что дает семь дней послу РФ, чтобы покинуть страну. Решение принято в знак солидарности с Великобританией, которая из-за инцидента в Солсбери выслала 23 российских дипломатов. Вслед за ней аналогичное решение принял ряд стран ЕС, США и Канада.

В целом, иностранные государства вышлют больше ста российских дипломатов. Россия в ответ вышлет свыше 50 дипломатов и работников дипмиссий Великобритании, сообщает сайт kp.ru.