Борис Джонсон заявил о наличии доказательств производства «Новичка» в России

СЕГОДНЯ 15:04 2018-03-18T15:05:55+03:00

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что у Лондона «есть доказательства производства Россией вещества "Новичок"», которым, по мнению британских властей, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По утверждению главы дипведомства Соединенного Королевства, Москва якобы создавала запасы этого нервно-паралитического вещества «на протяжении последних 10 лет».

«У нас на самом деле есть доказательства, собранные на протяжении последних 10 лет, что Россия не только вела разработки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создавала и накапливала (вещество) "Новичок"», - сказал Джонсон в интервью телеканалу Би-би-си.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 17 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что в России и СССР никогда не было исследований по разработке химических веществ с названием «Новичок». При этом дипломат назвала страны, где могли производить такой газ.

Кроме того, постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов также отверг возможность того, что у России есть какие-то запасы подобных веществ.