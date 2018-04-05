СМИ узнали о планах США ввести на этой неделе санкции против российских олигархов

СЕГОДНЯ 02:49 2018-04-05T02:49:04+03:00

Список может быть опубликован в ближайшее время

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Администрация президента США Дональда Трампа подготовила санкции в отношении российских олигархов, которые планирует ввести в действие уже на этой неделе. Ограничения подготовлены в рамках дела о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в избирательную президентскую кампанию 2016 года в США.

По данным агенства Reuters, списки россиян, попавших под ограничения, и сами меры могут быть опубликованы уже в четверг. Они коснутся лиц, близких к властям РФ. Решение администарция США принимала в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Белый дом комментировать данную информацию отказался.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 17 марта Трамп заявил, что расследование по «делу о вмешательстве» России в выборы 2016 года в США было начато на основании мошенничества и лживых свидетельств. А 22 марта, стало известно, что комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за завершение расследования дела о «вмешательстве России».