СМИ: Спецпрокурор США санкционировал действия в отношении трех олигархов из РФ

СЕГОДНЯ 07:34 2018-04-05T07:40:50+03:00

Команда Роберта Мюллера задерживала и досматривала двух российских бизнесменов, и ожидает приезда в штаты третьего

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер выдал санкции на проведение необходимых действий в отношении трех российских олигархов. Об этом сообщила телекомпания CNN, сославшись на собственные источники.

Мюллер, занимающийся расследованием, так называемого «российского дела» о якобы вмешательстве Кремля в предвыборную президентскую кампанию в США в 2016 году, разрешил задержать для осмотра электронных устройств гражданина РФ. Сообщается, что россиянин прибыл в Нью-Йорк на частном самолете.

Еще одного нашего соотечественника останавливали во время недавней поездки по Соединенным Штатам. Источники телеканала не смогли ответить, подвергался ли он досмотру. Также команда Мюллера пригласила на добровольную беседу третьего российского бизнесмена, который уже давно не появлялся в США.

CNN отмечает, что в беседах не были названы имена этих россиян, а также причин, по которым их могли досматривать. Однако журналисты телекомпании предположили, что этих людей подозревают в крупных пожертвованиях в избирательный фонд Дональда Трампа.

По законам США, иностранцы не могут перечислять деньги на проведение агитации политиков.

Ранее сайт kp.ru писал, что Администрация президента США подготовила санкции в отношении российских олигархов, в рамках «российского дела» и планирует ввести их в действие уже на этой неделе.

Напомним, что Россия неоднократно опровергала данные о каком-либо вмешательстве в выборы в другом государстве. Как ранее подчеркнул глава МИД Сергей Лавров, США выдвинули обвинения, но так и не представили никаких доказательств. В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что расследование "российского дела" построено на основании мошенничества и лживых свидетельств.

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