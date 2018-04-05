Захарова показала «пробирку позора» Великобритании

СЕГОДНЯ 11:04 2018-04-05T11:04:49+03:00

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«Пробирку позора» Великобритании опубликовала на своей странице Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Речь идет об удаленном твите британского внешнеполитического ведомства о причастности России к отравлению в Солсбери.

«У Великобритании теперь есть своя “пробирка позора”. Вот этот удаленный твит британского МИД о том, что лаборатория Портон-Дауна установила принадлежность вещества, которым были , по словам Лондона, отравлены Скрипали, России. Лжецы», - написала Захарова.

4 апреля МИД Великобритании признался в удалении твита, в котором говорилось о об отравлении Сергея Скрипаля ядом российского происхождения. Такие выводы сделали эксперты химлаборатории Портон-Дауна. По словам представителя британского МИД, формулировка поста была недостаточно точной.

3 апреля в Портон-Дауне снова провели анализ образца яда и заявили, что страну его происхождения определить невозможно, передает сайт kp.ru.