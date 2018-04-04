Британский МИД признался, что удалил твит с обвинениями в адрес России

СЕГОДНЯ 17:07 2018-04-04T17:08:27+03:00

В посте говорилось о происхождении яда, которым был отравлен Сергей Скрипаль

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В министерстве иностранных дел Великобритании признали, что, действительно, удалили одну из записей в своем аккаунте Twitter, в котором содержались обвинения в адрес России по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля. Ранее этим вопросом задались в посольстве РФ.

Между тем, в записи от 22 марта говорилось о том, что яд, которым отравили Скрипаля, якобы имел российское происхождение. Такие выводы сделали эксперты химлаборатории Порт-Дауна.

В МИД Великобритании не стали уточнять, когда именно запись была удалена, но подчеркнули, что причиной стала недостаточно точная формулировка, передает Sky News.

"Зачем британский МИД удалил этот пост от 22 марта?", - спросили в посольстве РФ в ВеликобританииФото: Twitter.com

Примечательно, что такие странные действия британских дипломатов были замечены вскоре после того, как очередное исследование яда, проведенное экспертами лаборатории Портон-Даун в Солсбери, все же не выявило никаких свидетельств причастности России к его созданию. Специалисты так и не смогли определить происхождение вещества.

Между тем, бездоказательные обвинения в адрес российской стороны все еще продолжаются и сопровождаются высылкой наших дипломатов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин уже не ждет от Лондона извинений и лишь надеется на торжество здравого смысла.