Капитан "Норда" переведен из больницы в изолятор временного содержания

СЕГОДНЯ 11:31 2018-04-05T11:31:24+03:00

Адвокат россиянина рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у российского моряка

Изменить размер текста: A A

Капитан российского рыболовецкого сейнера «Норд», которое находится под арестом в украинском Бердянске, Николай Горбенко переведен из больничной палаты вновь в изолятор временного содержания. Об этом журналистам сообщил его защитник Александр Руденко.

По словам адвоката, накануне вызова в суд по принятию меры пресечения на время следствия по делу о незаконном пересечении границы, у россиянина случился гепертонический криз и ему срочно понадобилась помощь медиков.

«Вчера Владимиру трижды в ИВС вызывали скорую помощь, а потом его отвезли в больницу. Ему сделали кардиограмму, и сейчас он снова находится в изоляторе временного содержания. На час дня назначено судебное заседание об избрании ему меры пресечения», — рассказал Руденко.

Российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками, как они утверждают в территориальных водах Украины. Сейнер был отбуксирован в Бердянск и позже оно было арестовано.

Всем морякам «Норда», которые проживают в Крыму, и ранее являлись украинскими гражданами, предъявлено обвинение в незаконном пересечении украино-российской границы. Им грозит до пяти лет тюремного заключения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У капитана задержанного Украиной сейнера "Норд" случился гипертонический криз

У капитана задержанного Украиной крымского судна "Норд" Владимира Горбенко случился гипертонический криз. Об этом КП-Крым сообщил адвокат Дмитрий Щербина (подробности)