Отбывающий срок в США летчик Ярошенко пожаловался в Минюст страны

СЕГОДНЯ 11:41 2018-04-05T11:41:13+03:00

По словам россиянина, его подвергают дискриминации по политическим причинам

Изменить размер текста: A A

Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США на 20нлет заключения, пожаловался в Федеральное бюро тюрем на неправомерные действия руководства исправительного учреждения «Форт-Дикс» в Нью-Йорке. По словам супруги Ярошенко, на фоне обострения отношения США и России выросло давление на ее мужа.

«Скорее всего, поставили задачу подставить или спровоцировать меня, чтобы можно было как-то оправдать отказ Трампа в моей выдаче на Родину.Т огда можно было бы сказать, что российский летчик Ярошенко - закоренелый преступник, он опасен для российского общества», - сказал Ярошенко «Известиям».

Ярошенко рассказал, что он подвергается постоянным досмотрам, к нему грубо обращаются и относятся предвзято, в частности, главный дежурный офицер тюрьмы по фамилии Понсе.

1 апреля при поддержке посольства РФ в США дипломаты российского генконсульства встретились с Ярошенко. Россиянин пожаловался на дискриминацию в связи с его гражданством, сообщает сайт kp.ru.

Напомним, Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина.