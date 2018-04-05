МИД России выступил с резким заявлением по поводу ареста на Украине российских моряков сейнера "Норд"

СЕГОДНЯ 12:16 2018-04-05T12:16:35+03:00

Москва задействует все существующие механизмы для освобождения российских граждан. захваченных украинскими пограничниками в Азовском море

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Российская Федерация задействует все возможные механизмы для освобождения российских моряков рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками в Азовском море. Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

"Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми", — сказал дипломат.

Со слов Карасина, накануне в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины Руслан Немчинский, которому была вручена нота протеста и потребованы объяснения о незаконном задержании российских моряков.

Российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано в украинских территориальных водах Азовского моря местными сотрудниками Госпогранслужбы. Сейнер был отбуксирован в порт города Бердянск, а позже оно было арестовано.

Всем морякам «Норда», которые проживают в Крыму, предъявлено обвинение в незаконном пересечении украино-российской границы. Им грозит за это по украинскому законодательству пятилетний срок.

5 апреля суд в Херсоне должен определить для капитана "Норда" Николая Горбенко меру пресечения. Накануне россиянин был переведен в ИВС из больницы, где находился в связи с резко ухудшевшимся здоровьем.