Для защиты рыбаков от «украинских пиратов» в Азовском море создана опергруппа

СЕГОДНЯ 16:27 2018-04-05T16:27:06+03:00

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В Азово-Черноморском территориальном управлении создана оперативная группа для обеспечения безопасности российских рыбодобывающих судов в ходе промысла в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

«Рыбаки могут безбоязненно выходить на промысел в Азовское море, их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым», - заявил руководитель Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Росрыболовства Игорь Рулев.

Рыбакам рекомендовали предварительно уведомлять погрануправления о выходе судна, изменении дислокации. В случае чрезвычайно ситуации экипаж судна должен выйти на связь на определенной частоте.

Вопрос безопасности поднят после задержания российского рыболовецкого судна «Норд» Госпогранслужбой Украины. К членам экипажа не пустили российских дипломатов, заявив, что среди задержанных нет россиян. В то же время пресс-служба Госпогранслужба сообщала, что у рыбаков были российские паспорта, выданные в Крыму. Теперь команду обвиняют в незаконном пересечении границ Украины. В силовых структурах Крыма действия Украины назвали пиратством и заявили о готовности бороться с ним.