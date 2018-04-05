"Я очнулась неделю назад". Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль

СЕГОДНЯ 16:31 2018-04-05T16:48:38+03:00

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В четверг, 5 апреля, полиция Лондона опубликовала заявление, переданное им дочерью бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля Юлией. В частности, в нем говорится, что женщина «очнулась более недели назад».

«Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что силы прибывают с каждым днем», - говорится в послании. Также в нем пострадавшая благодарит жителей города Солсбери, которые пришли ей и ее отцу на помощь, а также сотрудников местной больницы.

Кроме того, Юлия Скрипаль выразила надежду на то, что журналисты будут уважать ее право на личную жизнь в период ее выздоровления.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По версии местных правоохранителей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

А ранее в четверг, 5 апреля, появилась информация, что племяннице Скрипаля удалось поговорить с Юлией. Если верить предоставленной журналистам записи разговора, дочь экс-шпиона заявила, что «все поправляются».