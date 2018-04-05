Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с дочерью экс-шпиона Юлией

СЕГОДНЯ 14:38 2018-04-05T15:40:05+03:00

В начале марта бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери Фото: REUTERS

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В четверг, 5 апреля, появилась информация о том, что племянница бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль пообщалась по телефону с Юлией Скрипаль, которая так же, как и ее отец, пострадала в результате инцидента в городе Солсбери. Во всяком случае, так утверждает сама Виктория. Она даже передала журналистам запись разговора. Однако ее подлинность пока не подтверждена.

На этой записи, которая прозвучала в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», женщина, представившаяся Юлией Скрипаль, говорит, что «у нее все хорошо». Также она заявляет, что состояние Сергея Скрипаля «нормальное». «Все поправляются, все живые <...> Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь», - сказала женщина.

60 минут. Дело Скрипаля: британский МИД заметает следы. От 04.04.18.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в городе Солсбери. По версии местных правоохранителей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

Причем в Лондоне сразу заявили, что к случившемуся якобы причастна Москва, но никаких доказательств так и не представили. Однако российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает.

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