Суд в Германии освободил под залог экс-главу Каталонии Пучдемона
Суд в немецком городе Шлезвиг, рассматривая в четверг, 5 апреля, вопрос об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, постановил освободить политика под подписку о невыезде на время рассмотрения запроса от Мадрида. Сумма залога составила 75 тысяч евро.
При этом судьи посчитали невозможной выдачу Пучдемона Испании по статье «подстрекательство к бунту». Между тем основанием для экстрадиции может стать обвинение в незаконном присвоении государственных средств, передает агентство EFE.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, бывшего главу женералитета Каталонии задержали в Германии 25 марта, когда он возвращался из Финляндии, где читал лекцию в университете, в Бельгию. Дело в том, что незадолго до этого Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест Пучдемона. Стоит отметить, что на родине политик обвиняется в подготовке мятежа и растрате госсредств.
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