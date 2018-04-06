СМИ сообщили, где могло быть произведено вещество, которым отравили Скрипалей
Власти Великобритании полагают, что вещество, которым были отравлены работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено на военной научно-исследовательской базе в Шиханах в Саратовской области. Об этом представители национальной разведки доложили на специальном совещании союзников Соединенного Королевства, передает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Times.
Отмечается, что цель этого мероприятия якобы была в том, чтобы "убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва" и что вещество "Новичок" (А-232) "было произведено на объекте Шиханы в юго-западной части России». В публикации также приводятся слова экс-командующего экспедиционного корпуса, который назывался Объединенным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком, Хамиша де Бреттон-Гордона. Он утверждает, что Лондон ясно указал на Россию и Шиханы.
Напомним, ранее глава научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News сообщил, что в Великобритании не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
Между тем, еще в марте корреспондентам "Комсомольской правды" удалось связаться с действующей сотрудницей НИИ в Саратовской области. Она подчеркнула, что в Шиханах "нет никакого производства. Там только исследовательские лаборатории".
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