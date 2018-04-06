После освобождения Восточной Гуты в свои дома вернулись более 50 тысяч сирийцев

СЕГОДНЯ 09:47 2018-04-06T09:47:28+03:00

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В освобожденной от боевиков Восточной Гуте постепенно налаживается жизнь: люди возвращаются в свои дома, получают документы взамен утерянных, открываются больницы и школы, начинают работать магазины. Об этом рассказал журналистам на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что в освобожденных населенных пунктах «начали функционировать государственные органы управления, восстанавливается социальная инфраструктура».

«Организована выдача документов, удостоверяющих личность, взамен утерянных. Всего с начала активной фазы операции в свои дома вернулись 50,375 тысячи мирных жителей», - уточнил руководитель Центра.

Кроме того, генерал сообщил, что российские военнослужащие организовали в Восточной Гуте раздачу продовольственных наборов, горячего питания и бутилированной воды, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 31 марта, правительственные войска Сирии сообщили о том, что им с помощью союзников удалось освободить от террористов все города и поселения в Гуте. Командование сирийской армии отметило, что восстановление контроля над всеми населенными пунктами в пригороде Дамаска – это результат «тщательно спланированных сражений и боевых действий».