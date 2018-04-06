2018-04-06T12:27:46+03:00
Общество

В Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру в России

Не исключено, что адвокатами компании будет подан встречный иск к ведомству
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Telegram могут заблокировать в России по иску РоскомнадзонаTelegram могут заблокировать в России по иску РоскомнадзонаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Юристы Telegram подготовят свои возражения по иску Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру в России сразу же, как только получат все необходимые документы от суда. Об этом рассказал адвокат Рамиль Ахметгалиев.

«Мы ещё не видели иск и не знаем, на какие нормы ссылается Роскомнадзор, в каком порядке будет рассмотрен иск. Как только мы получим исковое заявление, сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение», - сказал Ахметгалиев.

Что будет из себя представлять линия защиты, а также будет ли подан встречный иск на Роскомнадзор, юрист не уточнил. Но и не стал этого исключать.

Как соощал ранее сайт kp.ru, Роскомнадзор подал в суд заявление об ограничении доступа к Telegram на территории России. Ведомство приняло такое решение в связи с выявлением ФСБ неисполнения мессенджером обязанностей организатора распространения информации, прописанных в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Опрос: Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников
Захарова назвала странной ситуацию с домашними животными Скрипаля
Волонтеров привлекут к уходу за объектами культурного наследия
«Очень жаль, но будем искать альтернативу»: Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
В Москве открылся Центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018
В Москве задержали женщину, продававшую грудного сына за 20 тысяч долларов
Россияне стали чаще жаловаться на плохое качество медицинских услуг
Словакия не намерена портить отношения с Россией из-за истерик Лондона по делу Скрипаля
Правительство утвердило критерии мотивации для чиновников
Бабич опроверг хранение химоружия в лаборатории в Шиханах
Роспотребнадзор раскрыл схемы завышения цен в гостиницах на время ЧМ-2018
Организации обяжут проверять пожарную сигнализацию каждый квартал