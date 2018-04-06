В Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру в России

СЕГОДНЯ 12:27 2018-04-06T12:27:46+03:00

Не исключено, что адвокатами компании будет подан встречный иск к ведомству

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Юристы Telegram подготовят свои возражения по иску Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру в России сразу же, как только получат все необходимые документы от суда. Об этом рассказал адвокат Рамиль Ахметгалиев.

«Мы ещё не видели иск и не знаем, на какие нормы ссылается Роскомнадзор, в каком порядке будет рассмотрен иск. Как только мы получим исковое заявление, сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение», - сказал Ахметгалиев.

Что будет из себя представлять линия защиты, а также будет ли подан встречный иск на Роскомнадзор, юрист не уточнил. Но и не стал этого исключать.

Как соощал ранее сайт kp.ru, Роскомнадзор подал в суд заявление об ограничении доступа к Telegram на территории России. Ведомство приняло такое решение в связи с выявлением ФСБ неисполнения мессенджером обязанностей организатора распространения информации, прописанных в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».