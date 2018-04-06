Захарова назвала странной ситуацию с домашними животными Скрипаля

СЕГОДНЯ 12:43 2018-04-06T12:43:35+03:00

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Ситуация с домашними животными отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля, которых, по данным британских СМИ, кремировали, является странной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По данным издания (газеты Mirror), и морских свинок, и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что, по информации прессы, при обыске в доме Скрипаля животных не увидели, позже две морские свинки умерли от обезвоживания, а кот был в тяжелом состоянии, из-за чего его усыпили.

"По нашим данным, о том, что в доме оставались домашние животные, знала телекомпания BBC, но по каким-то причинам эту информацию скрыла. Хотелось бы получить разъяснения", - подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что две морские свинки Скрипаля погибли от обезвоживания в его доме в Великобритании, а персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк. Находился в "бедственном состоянии". Останки животных были кремированы.

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